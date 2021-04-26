Huawei Mate 40 Pro 4G выходит с предустановленной HarmonyOS 2.0

Недавно компания Huawei представила смартфоны Huawei Mate 40 Pro 4G и Mate X2 4G, которые отличаются от ранее выпущенных стандартных моделей отсутствием модема 5G. Сегодня стало известно, что Huawei Mate 40 Pro 4G стал первым смартфоном Huawei с предустановленной операционной системой HarmonyOS 2.0.

Напомним, что новинка оснащается все той же фирменной платформой Kirin 9000, многомодульной тыльной камерой с главным датчиком изображения разрешением 50 Мп, размером 1/1,28 дюйма, оптической стабилизацией и лазерным автофокусом, сверхширокоугольным модулем на 20 Мп, а также 6,76-дюймовым экраном с разрешением 1344:2772 пикселей.