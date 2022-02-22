Huawei Mate 40 Pro 4G впервые подешевел в Китае

Сетевые источники сообщают о первом снижении цены на флагманский смартфон Huawei Mate 40 Pro 4G, который был выпущен прошлым летом. Вариант с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти теперь стоит 960 долларов, в то время как на старте продаж за него просили 1025 долларов. Также данный смартфон интересен тем, что он первым получил предустановленную операционную систему HarmonyOS 2.0.

Huawei Mate 40 Pro 4G также характеризуется фирменной однокристальной системой Kirin 9000, многомодульной основной камерой с главным датчиком изображения разрешением 50 Мп, размером 1/1,28 дюйма, оптической стабилизацией и лазерным автофокусом, сверхширокоугольным модулем на 20 Мп, а также 6,76-дюймовым экраном с разрешением 1344:2772 пикселей.
Комментарии и отзывы Huawei Mate 40 Pro 4G
Realme 9 Pro + будет поддерживать быструю зарядку 65 Вт…
Realme 9 Pro + будет поддерживать быструю зарядку 65 ВтСвежая информация показывает, что Realme 9i и Realme 9 Pro + были одобрены платформой China Qualification…
Утечка технических характеристик Motorola Razr 3…
Утечка технических характеристик Motorola Razr 3Lenovo подтвердил, что компания работает над преемником оригинального складного Razr 2019 года и его 5G-в…
Samsung и IBM создали прорывные процессоры нового поколения…
Samsung и IBM создали прорывные процессоры нового поколенияСтарому доброму литиевому аккумулятору уже несколько десятилетий, и, несмотря на многочисленные твердотел…
Смартфон Xiaomi Mi A1 получил Android 12 …
Смартфон Xiaomi Mi A1 получил Android 12 Выпущенный четыре года назад Xiaomi Mi A1 стал первым смартфоном китайского производителя с предустановле…
OnePlus 10 Pro получит камеру со 120-кратным зумом…
OnePlus 10 Pro получит камеру со 120-кратным зумомАвторитетный информатор Digital Chat Station раскрыл новые подробности о флагмане OnePlus 10 Pro, который…
Xiaomi Mi 12 Pro New Year Gift Box Edition вышел в Китае…
Xiaomi Mi 12 Pro New Year Gift Box Edition вышел в КитаеКомпания Xiaomi выпустила в Китае специальное издание смартфона Xiaomi Mi 12 Pro под названием New Year G…
Из-за нехватки полупроводников бренды смартфонов уменьшают к…
Из-за нехватки полупроводников бренды смартфонов уменьшают кНовый отчет раскрыл интересную информацию о последних тенденциях в отношении брендов смартфонов. Судя по …
Huawei nova 9 появился в российской продаже…
Huawei nova 9 появился в российской продажеКомпания Huawei дала старт российским продажам смартфона nova 9, рекомендованная цена которого составляет…
Обзор ASUS ROG Phone 5 16/256GB. Лучший игровой смартфон 2021?Обзор ASUS ROG Phone 5 16/256GB. Лучший игровой смартфон 2021?
Сравнение Apple iPhone 13Pro Max 256GB и OnePlus 9 Pro 8/256GB. Тест камеры, автономность и оснащениеСравнение Apple iPhone 13Pro Max 256GB и OnePlus 9 Pro 8/256GB. Тест камеры, автономность и оснащение
Обзор vivo Y31. Смартфон с NFC и хорошей автономностьюОбзор vivo Y31. Смартфон с NFC и хорошей автономностью
Обзор realme GT 5G 8/128GB. Новый «Топ за свои деньги»Обзор realme GT 5G 8/128GB. Новый «Топ за свои деньги»
Обзор CUBOT Max 3 4/64GB. Смартфон с большим дисплеем и NFCОбзор CUBOT Max 3 4/64GB. Смартфон с большим дисплеем и NFC
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor