Huawei Mate 40 Pro 4G впервые подешевел в Китае

Сетевые источники сообщают о первом снижении цены на флагманский смартфон Huawei Mate 40 Pro 4G, который был выпущен прошлым летом. Вариант с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти теперь стоит 960 долларов, в то время как на старте продаж за него просили 1025 долларов. Также данный смартфон интересен тем, что он первым получил предустановленную операционную систему HarmonyOS 2.0.

Huawei Mate 40 Pro 4G также характеризуется фирменной однокристальной системой Kirin 9000, многомодульной основной камерой с главным датчиком изображения разрешением 50 Мп, размером 1/1,28 дюйма, оптической стабилизацией и лазерным автофокусом, сверхширокоугольным модулем на 20 Мп, а также 6,76-дюймовым экраном с разрешением 1344:2772 пикселей.