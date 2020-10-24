Huawei Mate 40 Pro испытали в нескольких бенчмарках

Смартфон Huawei Mate 40 Pro, который недавно стал лидером рейтинга бенчмарка AI Benchmark, протестировали в тестах GeekBench, 3DMark и GFXBench. Во всех бенчмарках используемая в этом смартфоне платформа Kirin 9000 оказалась быстрее Snapdragon 865+, а в многопоточном режиме Geekbench оказалась лучше процессора Apple A13 Bionic. Отметим, что тестируемый Huawei Mate 40 Pro оснащался 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш- памяти. В тесте 3D Mark графика Mali-G78 также опередила на 20-30% смартфоны на базе чипсетов Snapdragon 865 и Snapdragon 865 +. Наконец в GFXBench аппарат немного уступил новенькому iPhone 11 Pro Max, а в AnTuTu стал лидером рейтинга.

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