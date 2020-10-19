Huawei Mate 40 Pro+ может не хватить всем желающим

В сети появились новые подробности о ценах на флагманские смартфоны Huawei Mate 40, презентация которых состоится уже 22 октября. Итак, Mate 40 Pro будет стоить 1100 евро, Mate 40 Pro+ обойдется в 1400 евро, а за Mate 40 RS Porsche Design попросят и вовсе 2500 евро. Вчера тот же источник приводил цену в 2000 долларов за Mate 40 RS Porsche Design, но, вероятно, речь идет о двух разных версиях на 256 и 512 ГБ флэш-памяти. По словам источника, первое время старшие модели Pro+ и RS Porsche Design будут доступны в ограниченном количестве. Если учесть данный факт и настолько высокие цены, мы можем получить в каком-то роде эксклюзивные смартфоны.

Комментарии и отзывы Huawei Mate 40 Pro+
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