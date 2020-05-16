Huawei Mate 40 Pro показали на концепт-рендерах

В сети появились весьма любопытные концептуальные рендеры флагманского смартфона Huawei Mate 40 Pro, выход которого ожидается во второй половине текущего года. Самой интересной деталью на этих изображениях является задняя панель, на которой можно найти не только блок основной камеры, состоящей из пяти модулей, но и дополнительный дисплей. Такое решение позволит разработчикам обойтись без фронтальной камеры и сделать полностью безрамочный экран, который будет загибаться на боковые грани корпуса. По предварительным данным, смартфон будет основан на фирменной платформе Kirin 1000, выполненной по 5-нанометровой технологии.