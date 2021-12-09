Huawei Mate 40 Pro с 1 ТБ памяти и поддержкой 5G готов к выходу

Китайский регулятор 3C одобрил выход смартфона Huawei Mate 40 Pro с 1 ТБ встроенной памяти и поддержкой сотовых сетей пятого поколения. Смартфон также характеризуется фирменной платформой Kirin 9000, многомодульной тыльной камерой с главным датчиком изображения разрешением 50 Мп, размером 1/1,28 дюйма, оптической стабилизацией и лазерным автофокусом, сверхширокоугольным модулем на 20 Мп, батареей ёмкостью 4400 мАч, адаптером питания мощностью 66 Вт, 6,76-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1344:2772 пикселей и кадровой частотой 90 Гц.