Huawei Mate 40 Pro с Kirin 9000 набрал 693 тыс. баллов в AnTuTu

Перед запуском 22 октября Mate 40 Pro, с номер модели NOH-NX9 засветился на платформах для тестирования AnTuTu и Geekbench.

Список AnTuTu Mate 40 Pro с 5-нм производством Kirin 9000 показывает, что он набрал 690605 баллов, что немного ниже, чем результат 693605 тысяч AnTuTu недавно анонсированного набора микросхем Exynos 1080 верхнего среднего уровня. Тем не менее, Kirin 9000 удалось превзойти мобильную платформу Snapdragon 865 в области памяти, ЦП и ЦП.

Вариант Mate 40 Pro, который появился в тестах AnTuTu, работает на ОС Android 10 и имеет 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 256 ГБ хранилища UFS 3.1. Тест UX показал, что дисплей Mate 40 Pro поддерживает частоту обновления 90 Гц. Kirin 9000 5G имеет четыре больших ядра Cortex-A77 с тактовой частотой 3,13 ГГц, четыре малых ядра Cortex-A55 с частотой 2,04 ГГц и графику Mali-G78.

Вариант 8 ГБ оперативной памяти Mate 40 Pro также посетил платформу тестирования Geekbench 5. В одноядерных и многоядерных тестах Geekbench 5 он набрал 1020 и 3710 баллов соответственно.
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