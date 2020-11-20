Huawei Mate 40 Pro вышел в России

Компания Huawei дала старт российским продажам флагманского смартфона Huawei Mate 40 Pro, который является главным камерофоном на рынке по версии авторитетной лаборатории DxOMark. Сейчас смартфон продается только в серебристой версии с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти по цене в 89 999 рублей, но позже будет доступна и черная расцветка.

Напомним, что смартфон оснащается платформой Kirin 9000, многомодульной тыльной камерой с главным датчиком изображения разрешением 50 Мп, размером 1/1,28 дюйма, оптической стабилизацией и лазерным автофокусом, сверхширокоугольным модулем на 20 Мп, а также 6,76-дюймовым экраном с разрешением 1344:2772 пикселей.