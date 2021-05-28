Huawei Mate 40 Pro+ вышел в новой версии

Сетевые источники сообщили о выходе новой версии флагманского смартфона Huawei Mate 40 Pro+, который изначальной вышел в варианте с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти по цене в 1400 долларов. Новый вариант получил 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти. При этом его цена составляет все те же 1400 долларов.

Из главных особенностей Huawei Mate 40 Pro+ отметим 6,76-дюймовый OLED-экран с разрешением 2772:1344 пикселей и кадровой частотой 90 Гц, платформу Kirin 9000, тыльную квадрокамеру с модулями разрешением 50 Мп, 20 Мп, 12 Мп и 8 Мп, поддержку проводной зарядки на 66 Вт и беспроводной на 50 Вт, а также защиту в соответствии со степенью IP68.
Комментарии и отзывы Huawei Mate 40 Pro+
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