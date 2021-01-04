Huawei Mate 40 Pro вновь ставит рекорды качества съёмки

DxOMark, известная компания по тестированию камер смартфонов и не только, только что назвал Huawei Mate 40 Pro лучшей камерой для селфи на мобильном рынке. Сотрудники компании приняли данное решение после различных тестов, а также сравнили его со смартфонами других брендов. Huawei Mate 40 Pro имеет модуль двойной камеры для селфи на передней панели. Он оснащен 13-мегапиксельным 1/2,8-дюймовым сенсором, который поставляется вместе с объективом с фиксированным фокусом и датчиком, который помогает с определением глубины для снимков в режиме боке. Несмотря на то, что у смартфона только 13-мегапиксельная камера, инженерам китайского технологического гиганта на удивление удалось «выжать ужасно высокое качество изображения из модуля фронтальной камеры», согласно DxOMark.