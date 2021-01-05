Huawei Mate 40 Pro возглавила рейтинг DxOMark Selfie

Huawei Mate 40 Pro имеет модуль двойной селфи-камеры на передней панели. Он оснащен 13-мегапиксельным сенсором, который поставляется вместе с объективом с фиксированным фокусом и датчиком времени полета, который помогает с определением глубины для снимков в режиме боке. Несмотря на то, что у него был только 13-мегапиксельный модуль, инженерам компании Huawei удалось выжать ужасно высокое качество изображения из модуля фронтальной камеры, согласно отчетам DxOMark.
Устройство лидирует в категории селфи и занимает первое место в категории "Фотография" с 110 баллами, благодаря лучшей в своем классе производительности по многим характеристикам.