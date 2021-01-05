Huawei Mate 40 Pro возглавила рейтинг DxOMark Selfie

DxOMark известный бренд по тестированию камер, назвала Huawei Mate 40 Pro лучшей камерой для селфи на смартфоне. Фирма приняла решение после различных тестов, а также сравнила его со смартфонами других брендов.

Huawei Mate 40 Pro имеет модуль двойной селфи-камеры на передней панели. Он оснащен 13-мегапиксельным сенсором, который поставляется вместе с объективом с фиксированным фокусом и датчиком времени полета, который помогает с определением глубины для снимков в режиме боке. Несмотря на то, что у него был только 13-мегапиксельный модуль, инженерам компании Huawei удалось выжать ужасно высокое качество изображения из модуля фронтальной камеры, согласно отчетам DxOMark.

Устройство лидирует в категории селфи и занимает первое место в категории "Фотография" с 110 баллами, благодаря лучшей в своем классе производительности по многим характеристикам.
Комментарии и отзывы Huawei Mate 40 Pro
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