Huawei Mate 40 RS Porsche Design подешевел до $1540

Сетевые источники сообщили о том, что флагманский смартфон Huawei Mate 40 RS Porsche Design подешевел до рекордных 1540 долларов. Речь идет о версии с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, которая изначально стоила 1700 долларов.

Напомним, что аппарат характеризуется 6,7-дюймовым дисплеем с разрешением 2772:1344 пикселей, кадровой частотой 90 Гц и частотой опроса сенсорного слоя 240 Гц, процессором Kirin 9000 5G, тыльной камерой с модулями на 50 Мп, 20 Мп, 12 Мп и 8 Мп, времяпролётной камерой, батареей ёмкостью 4400 мАч, поддержкой проводной зарядки на 66 Вт и беспроводной на 50 Вт.