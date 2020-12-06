Huawei Mate 40 RS Porsche Design продается через лотерею

Мы уже писали о том, что компания Huawei распродала на домашнем китайском рынке все три версии топового смартфона Mate 40 RS Porsche Design: на 12/256 ГБ, 12/512 ГБ и 12/512 ГБ по цене в 1540, 1670 и 1795 евро соответственно. Но то были только предварительные заказы. Например, JD.com собрал 400 000 предзаказов. Сегодня стало известно, что предзаказать аппарат мало. Из-за небольшого количества смартфонов, выбирать покупателей будут через лотерею. Помимо оформленного до 4 декабря предзаказа, соискатель должен быть участником элитного клуба JD Plus. Ну а в случае удачного исхода пользователь сможет получить свой Mate 40 RS Porsche Design за 1840 долларов. Напомним, что в Европе аппарат оценен в 2295 евро.