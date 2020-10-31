Huawei Mate 40 RS Porsche Design раскуплен в Китае

Мы уже писали о том, что флагманские смартфоны линейки Huawei Mate 40 пользуются в Китае большой популярностью даже несмотря на высокую цену. Сегодня стало известно, что Huawei распродала все три версии топового Mate 40 RS Porsche Design: на 12/256 ГБ, 12/512 ГБ и 12/512 ГБ по цене в 1540, 1670 и 1795 евро соответственно. Объемы первой партии не сообщаются, но тот же JD.com собрал 400 000 предварительных заказов. Отметим, что в Европе Mate 40 RS Porsche Design доступен только в одной версии с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти по гораздо более высокой цене в 2295 евро.