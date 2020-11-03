Huawei Mate 40 RS получил уникальную память

На своей презентации компания Huawei недавно официально представила смартфон Huawei Mate 40 RS, который был создан в сотрудничестве с Porsche Design. Устройство получило довольно высокий ценник, при этом характеристики у продукта точно такие же, как и у оригинальной обычной модели. Но, как оказалось, не совсем — производитель решил установить в данную версию флагмана свою собственную память, которая работает на более высокой скорости. Конечно, на текущий момент это лишь предположения инсайдеров, ведь реальных замеров никто не делал, но производитель почему-то решил поставить свою собственную память именно в это устройство, которое будут продавать лимитированным тиражом. Вероятно, в будущем такая память будет использоваться чаще.