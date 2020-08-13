Huawei Mate 40 можно будет купить не везде

Если вы следите за рынком смартфонов и читаете новости, то знаете, что у компании Huawei сейчас не самые благоприятные времена, так как производитель столкнулся с достаточно суровыми запретами со стороны правительства США. Например, производитель не может использовать американские технологии, аппаратные продукты и даже сервисы в своих гаджетах. В итоге производителю пришлось пойти на довольно интересный шаг — смартфон Huawei Mate 40 будут продавать не по всему миру, как раньше было со всеми флагманами компании, а лишь в некоторых регионах мира. Вероятно, это связано с более лояльными законами, которые дадут возможность продавать устройство более комфортно. Правда, о самих регионах пока что информации никакой нет.