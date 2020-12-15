Huawei Mate 40 появился в продаже

Смартфон Huawei Mate 40 Pro появился в продаже уже давно, а вот младшая версия Mate 40 дебютировал на домашнем китайском рынке только сегодня. С сегодняшнего дня новинка доступна для предзаказа, а с 21 декабря стартуют розничные продажи.

Напомним, что аппарат оснащается фирменной платформой Kirin 9000E, 6,5-дюймовым изогнутым дисплеем с разрешением 2376:1080 пикселей и частотой обновления 90 Гц, батареей емкостью 4400 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 40 Вт и тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 16 Мп и 8 Мп с 5-кратным оптическим зумом.