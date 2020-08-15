Huawei Mate 40 получит камеру на 50 Мп

В сети появились характеристики флагманских смартфонов Huawei Mate 40 и Mate 40 Pro, презентация которых ожидается уже в начале сентября. Итак, старшая модель получит 5-нанометровую фирменную платформу Kirin 9000, аккумулятор ёмкостью 4600 мАч, экран-водопад производства BOE или LG с частотой обновления 90 Гц и основную квадрокамеру с модулями разрешением 50 Мп, 80 Мп, перископным модулем и камерой 3D ToF.

Стандартный Mate 40 будет оснащен 6,67-дюймовым дисплеем с загнутым на боковые кромки дисплеем и кадровой частотой 90 Гц, батареей ёмкостью 4300 мАч и основной камерой с модулями на 50, 20 и 8 Мп.
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