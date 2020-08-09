Huawei Mate 40 последний смартфон на чипе Kirin

Предстоящие флагманские телефоны Huawei Mate40 могут стать последними устройствами компании, работающими на собственных процессорах Kirin.

Генеральный директор Huawei по потребительскому бизнесу Юй Чэндон, во время Китайского саммита информационных технологий 2020 заявил, что компания не может производить процессоры Kirin в сентябре, когда вступит закон в силу запрет на экспорт из США.

Также компания TSMC, которая помогает Huawei производить процессоры Kirin, прекратила принимать новые заказы от Huawei в мае месяце после того, как правительство США изменило запрет на экспорт, чтобы заблокировать доступ компании Huawei к зарубежным производителям микросхем.