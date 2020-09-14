Huawei Mate 40 выйдет лишь в следующем году

Если вы следите за новостями, то знаете, что правительство США запретило американским компаниям сотрудничать с Huawei, так что китайский гигант сейчас не может получить операционную систему Android, да и с аппаратной составляющей тоже имеются проблемы. Чтобы как-то решить ситуацию, производитель начал создавать свои аппаратные решения и дорабатывать свою операционную систему, но пока что они еще не готовы к полноценному запуску, так что ожидать релиза Huawei Mate 40 не стоит. Например, инсайдеры сообщают, что в этом году производитель никак не успеет отправить смартфон в продажу, так что ждать его стоит в следующем году. Да и то, никто не гарантирует, что релиз произойдет в первом квартале следующего года, возможно это случится позже.

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