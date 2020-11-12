Huawei Mate 40 все-таки получил поддержку беспроводной зарядки

Сразу после презентации флагманских смартфонов Huawei Mate 40 выяснилось, что стандартная модель лишена поддержки беспроводной зарядки. Многих пользователей возмутил этот факт, поскольку соответствующая функция имеется у предшественника Huawei Mate 30. Судя по всему, Huawei прислушалась к критике и наделила Huawei Mate 40 поддержкой не только беспроводной зарядки мощностью 40 Вт, но и обратной беспроводной зарядкой. Об этом представители компании рассказали изданию Gizmochina. Напомним, что старт продаж смартфона намечен на 21 декабря. Его цена составит внушительные 950 евро в Европе и 640 евро (в эквиваленте) в Китае.