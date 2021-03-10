Huawei Mate 40E 5G оценен в 710 долларов

Компания Huawei пополнила ассортимент смартфонов моделью Mate 40E 5G, слухи о которой появились пару дней назад. Итак, новинку оснастили 6,5-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2376:1080 пикселей, кадровой частотой 90 Гц и частотой опроса сенсорного слоя 240 Гц, подэкранным дактилоскопом, врезанной в экран фронтальной камерой на 13 Мп, основной камерой с модулями разрешением 64 Мп, 16 Мп (сверхширик) и 8 Мп (телефото с 3-кратным оптическим зумом), фирменной восьмиядерной платформой Kirin 990E, 8 ГБ ОЗУ, поддержкой мобильных сетей 5G, модулями Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.2 и NFC, аккумулятором на 4200 мАч, проводной быстрой зарядкой на 40 Вт. Версии на 128 и 256 ГБ флеш-памяти оценены в 710 и 780 долларов.