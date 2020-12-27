Huawei Mate 40E замечен в базе данных Wireless Power Consortium

Серия Mate 40 была анонсирована несколько месяцев назад. В серию входят Mate 40, Mate 40 Pro , Mate 40 Pro + и Mate 40 RS Porsche Edition. Тем не менее, похоже, что в разработке находится еще один телефон Mate 40, который появится как Mate 40E.

Это новое устройство было обнаружено в базе данных Wireless Power Consortium. Устройство с номером модели OCE-AN00 было зарегистрировано 9 декабря. На прилагаемом изображении показано устройство, которое выглядит как стандартный Mate 40.

Также TENAA уже сертифицировала телефон Huawei с номером модели OCE-AN00. Смартфон получит 6,5-дюймовый OLED-экран с разрешением 2376 x 1080 пикселей. В отличие от стандартного Mate 40 с процессором Kirin 9000E с тактовой частотой 3,13 ГГц, Mate 40E имеет процессор 2,86 ГГц. Это может быть чипсет Kirin 990E 5G, поскольку у Mate 40E в названии есть буква "E". Скорее всего, Huawei разрабатывает эту модель из-за проблем с производством микросхем, ведь серия процессров Kirin 9000 находится в ограниченном количестве.