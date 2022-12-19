Huawei Mate 50 Pro получил сверхбыструю зарядку после обновления

Компания Huawei выпустила очередное обновление для китайской версии смартфона Mate 50 Pro, которое привнесло одно значимое изменение. По словам производителя, апдейт добавляет поддержку сверхбыстрой зарядки. Конкретные цифры не приводятся, но изначально для смартфона была заявлена поддержка 66-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок.

Напомним, что Mate 50 Pro также оснащается поддержкой спутниковой связи, улучшенной защитой от воды IP68, защитным стеклом Kunlun, топовым чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 без модема 5G, предустановленной ОС HarmonyOS 3, 6,74-дюймовым изогнутым OLED-экраном с разрешением 2616:1212 пикселей и частотой обновления 120 Гц, батареей на 4700 мАч, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (оптическая стабилизация и лазерный помощник автофокуса), 13 Мп (сверхиширик) и 64 Мп (перископная камера с 3,5-кратным оптическим зумом).
Опубликованы новые фото с 75-мм объектива Leica в Xiaomi 13 …
Компания Xiaomi опубликовала новую подборку фотографий, сделанных на 75-мм (в 35-мм эквиваленте) объектив…
Смартфон OnePlus 11R получит 100-Вт зарядку …
Сетевые инсайдеры поделились подробностями о смартфоне OnePlus 11R, официальный релиз которого ожидается …
OnePlus Ace 2 получит 120-Гц AMOLED-экран …
Сетевые инсайдеры поделились подробностями о смартфоне OnePlus Ace 2, который еще не был представлен офиц…
Motorola Moto G Play (2023) оценен в 170 долларов …
Компания Motorola пополнила ассортимент смартфонов моделью Moto G Play (2023), которая, среди прочего, по…
Samsung Galaxy Note20 обновили до Android 13 …
Компания Samsung выпустила фирменную прошивку One UI 5.0 на основе ОС Android 13 для смартфонов серии Gal…
Oppo показала трассировку лучей на Snapdragon 8 Gen 2…
Только сегодня компания Qualcomm официально анонсировала свой новый флагманский процессор Snapdragon 8 Ge…
Motorola Edge S30 подешевел в Китае …
Магазин Moto на китайской площадке JD.com в очередной раз снизил цену на смартфон Motorola Edge S30, кото…
OnePlus 11 получит очень слабые камеры…
Безусловно, сейчас уже сложно представить себе современный смартфон, особенно флагманского уровня, которы…
Обзор Philips Xenium E2301. Крепкий кнопочный телефон с емкой батарейкойОбзор Philips Xenium E2301. Крепкий кнопочный телефон с емкой батарейкой
Обзор itel Vision 3 Plus. Емкий аккумулятор, NFC, экран 90 Гц и 4/64 памятиОбзор itel Vision 3 Plus. Емкий аккумулятор, NFC, экран 90 Гц и 4/64 памяти
iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus и iPhone 14 Pro Max - что брать и в чем отличияiPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus и iPhone 14 Pro Max - что брать и в чем отличия
Лучший Apple iPhone в 2022 году. Снижение цен на смартфоны в России, самое время братьЛучший Apple iPhone в 2022 году. Снижение цен на смартфоны в России, самое время брать
Обзор realme C30 4/64. Лучший ультрабюдженик 2022 года?Обзор realme C30 4/64. Лучший ультрабюдженик 2022 года?
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor