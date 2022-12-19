Huawei Mate 50 Pro получил сверхбыструю зарядку после обновления

Компания Huawei выпустила очередное обновление для китайской версии смартфона Mate 50 Pro, которое привнесло одно значимое изменение. По словам производителя, апдейт добавляет поддержку сверхбыстрой зарядки. Конкретные цифры не приводятся, но изначально для смартфона была заявлена поддержка 66-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок.

Напомним, что Mate 50 Pro также оснащается поддержкой спутниковой связи, улучшенной защитой от воды IP68, защитным стеклом Kunlun, топовым чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 без модема 5G, предустановленной ОС HarmonyOS 3, 6,74-дюймовым изогнутым OLED-экраном с разрешением 2616:1212 пикселей и частотой обновления 120 Гц, батареей на 4700 мАч, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (оптическая стабилизация и лазерный помощник автофокуса), 13 Мп (сверхиширик) и 64 Мп (перископная камера с 3,5-кратным оптическим зумом).