Huawei Mate 50 Pro попал на обзор в DxOMark

Французская лаборатория DxOMark объявила о том, что она получила на обзор новенький камерофон Huawei Mate 50 Pro. Интересно, получится ли у новинки вернуть для Huawei первое место в рейтинге DxOMark. Предыдущий флагман, Huawei Mate 40 Pro+, занимает девятое место.

Напомним, что оцененный от 980 долларов Huawei Mate 50 Pro характеризуется поддержкой спутниковой связи, защитой от воды IP68, защитным стеклом Kunlun, процессором Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 без модема 5G, ОС HarmonyOS 3, 6,74-дюймовым изогнутым OLED-дисплеем с разрешением 2616:1212 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (оптическая стабилизация и лазерный помощник автофокуса), 13 Мп (сверхширик) и 64 Мп (перископная камера с 3,5-кратным оптическим зумом), аккумулятором ёмкостью 4700 мАч, поддержкой проводной 66-Вт зарядки, беспроводной 50-Вт и обратной беспроводной на 7,5 Вт.
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