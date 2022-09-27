Huawei Mate 50 Pro выходит в Европе за 1300 евро

Компания Huawei представила в Европе смартфон Huawei Mate 50 Pro, который уже стал бестселлером в Китае. Новинка обойдется в 1300 евро за версию с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, а также 1400 евро за 8/512 ГБ памяти. При этом, в Старом Свете не будет работать поддержка спутниковой связи и, судя по всему, не будет продаваться чехол для поддержки сотовых сетей 5G.

Напомним, что смартфон также оснащается улучшенной защитой от воды IP68, защитным стеклом Kunlun, топовым чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 без модема 5G, предустановленной ОС HarmonyOS 3, 6,74-дюймовым изогнутым OLED-экраном с разрешением 2616:1212 пикселей и частотой обновления 120 Гц, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (оптическая стабилизация и лазерный помощник автофокуса), 13 Мп (сверхиширик) и 64 Мп (перископная камера с 3,5-кратным оптическим зумом), батареей на 4700 мАч, поддержкой проводной 66-Вт, беспроводной 50-Вт и обратной беспроводной зарядки мощностью 7,5 Вт.

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