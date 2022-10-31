Huawei Mate 50 Pro возглавил рейтинг камерофонов DxOMark

Лаборатория DxOMark опубликовала результаты тестирования флагманского смартфона Huawei Mate 50 Pro, который довольно предсказуемо занял первое место со 149 баллами.

Экспертам понравился широкий динамический диапазон как на фото, так и на видео, высокая детализациая, быстрая и точная работа автофокуса, точная цветопередача даже при ярком освещении. Из минусов отметили иногда сбоящий баланс белого, замедление скорости съемки в сложных сценах и разницу в резкости между кадрами видео. Напомним, что смартфон оснастили тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (оптическая стабилизация и лазерный помощник автофокуса), 13 Мп (сверхширик) и 64 Мп (перископная камера с 3,5-кратным оптическим зумом).