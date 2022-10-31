Huawei Mate 50 Pro возглавил рейтинг камерофонов DxOMark

Экспертам понравился широкий динамический диапазон как на фото, так и на видео, высокая детализациая, быстрая и точная работа автофокуса, точная цветопередача даже при ярком освещении. Из минусов отметили иногда сбоящий баланс белого, замедление скорости съемки в сложных сценах и разницу в резкости между кадрами видео. Напомним, что смартфон оснастили тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (оптическая стабилизация и лазерный помощник автофокуса), 13 Мп (сверхширик) и 64 Мп (перископная камера с 3,5-кратным оптическим зумом).