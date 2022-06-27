Huawei Mate 50 может выйти одновременно с iPhone 14

Сетевые источники поделились подробностями о дате выхода флагманского смартфона Huawei Mate 50, разработка которого была подтверждена китайским производителем. Утверждается, что аппарат уже готов и в самое ближайшее время поступит на тесты. Официальная презентация Mate 50 состоится 12 сентября этого года. Примерно в это же время ожидается релиз iPhone 14. Возвращаясь к Mate 50, источник приводит фирменную однокристальную систему Kirin 9000s, которая не была представлена официально. Есть вероятность, что Huawei выпустит версию и на топовой платформе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 4G.