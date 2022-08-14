Huawei Mate 50 получит OLED-экран с разрешением 1,5K

Сетевые инсайдеры поделились новыми подробностями о флагманском смартфоне Huawei Mate 50, официальная презентация которого состоится в следующем месяце. Утверждается, что аппарат получит OLED-дисплей с разрешением 1,5К (2800:1225 пикселей). За производство панели отвечает компания BOE. Отметим, что буквально несколько дней назад был представлен смартфон Redmi K50 Extreme Edition, в котором тоже используется панель с разрешением 1,5К. По словам Xiaomi, такой экран почти не отличается от 2К-дисплеев, но может похвастаться небольшим энергопотреблением, как в матрицах с разрешением Full HD+.

Что до Huawei Mate 50, то ему также прочат тройную тыльную камеру с главным 50-Мп модулем, платформу Snapdragon 888 4G, 8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ флеш-памяти, а также фирменную операционную систему HarmonyOS 3.0.
Motorola Moto G82 выйдет 7 июня…
Вчера компания Motorola официально представила смартфон Moto E32s, а следующим смартфоном Motorola, котор…
OnePlus Ace Pro уже доступен для предзаказа …
Официальный магазин Oppo начал принимать предзаказы на еще не представленный официально смартфон OnePlus …
Флагман ASUS Zenfone 9 показали на фото после анонса…
Сразу после вчерашней презентации в сети появились качественные фотографии компактного флагманского смарт…
Xiaomi 12 Lite засветился на новых фото…
Сетевые источники поделились новыми изображениями смартфона Xiaomi 12 Lite, официальный релиз которого ож…
В мире насчитывается более 500 миллионов пользователей смарт…
По данным аналитической компании Counterpoint Research, в мире уже более 500 миллионов пользователей смар…
Nokia стала первым крупнейшим поставщиком кнопочных телефоно…
Nokia Mobile продемонстрировала высокие продажи своего кнопочного телефона Nokia 105 в 2022 году. Последн…
В сеть просочились фотографии корпуса Samsung Galaxy Z Fold4…
Samsung Galaxy Z Flip3 является отличным складным смартфоном, но может быть, главной проблемой его являет…
Motorola Razr 2022 и Moto X30 Pro получили поддержку HDR10+…
Компания Motorola готовится к выпуску новых смартфонов Motorola Razr 2022 и Moto X30 Pro. Устройства уже …
Обзор Xiaomi 11T Pro. Зарядка 120 Вт, камера 108 Мп и 8K-видеоОбзор Xiaomi 11T Pro. Зарядка 120 Вт, камера 108 Мп и 8K-видео
Обзор TECNO Camon 18P 8/128 ГБ. Смартфон с экраном 120 Гц и быстрой зарядкойОбзор TECNO Camon 18P 8/128 ГБ. Смартфон с экраном 120 Гц и быстрой зарядкой
Обзор INOI A22 Lite. Недорогой Adnroid смартфон для звонков и сообщенийОбзор INOI A22 Lite. Недорогой Adnroid смартфон для звонков и сообщений
Обзор SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA (SM-S908B). Спорный флагман 2022Обзор SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA (SM-S908B). Спорный флагман 2022
Обзор Samsung Galaxy Z Fold3 256GB. Планомерное развитие гибкого смартфонаОбзор Samsung Galaxy Z Fold3 256GB. Планомерное развитие гибкого смартфона
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor