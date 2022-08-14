Huawei Mate 50 получит OLED-экран с разрешением 1,5K

Сетевые инсайдеры поделились новыми подробностями о флагманском смартфоне Huawei Mate 50, официальная презентация которого состоится в следующем месяце. Утверждается, что аппарат получит OLED-дисплей с разрешением 1,5К (2800:1225 пикселей). За производство панели отвечает компания BOE. Отметим, что буквально несколько дней назад был представлен смартфон Redmi K50 Extreme Edition, в котором тоже используется панель с разрешением 1,5К. По словам Xiaomi, такой экран почти не отличается от 2К-дисплеев, но может похвастаться небольшим энергопотреблением, как в матрицах с разрешением Full HD+.

Что до Huawei Mate 50, то ему также прочат тройную тыльную камеру с главным 50-Мп модулем, платформу Snapdragon 888 4G, 8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ флеш-памяти, а также фирменную операционную систему HarmonyOS 3.0.