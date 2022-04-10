Huawei Mate 50 получит крупную «чёлку»

В сети появились подробности о новых смартфонах компании Huawei, которая, по понятным причинам, в последние годы снизила свою активность в этой отрасли. Сообщается, что сейчас китайский производитель готовит к выходу флагманы серии Huawei Mate 50 и складной смартфон Huawei Mate X3. Модели Huawei Mate 50 и Mate 50 Pro получат топовую восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 без модема 5G, а Mate X3 – прошлогодний флагманский чипсет Snapdragon 888. Также в сети появилась фотографии Huawei Mate 50 Pro с крупной «чёлкой», как у смартфонов Apple. Согласно предыдущим утечкам, серия Huawei Mate 50 могут выйти уже в июле этого года.

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