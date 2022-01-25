Huawei Mate 50 представлен в компактном дизайне и модулем задней камеры размера XL

Huawei собирается вернуться во флагманский сегмент с серией Mate 50, запуск которой ожидается в первом квартале этого года. Хотя об устройствах известно немногое, теперь у нас есть концептуальные рендеры благодаря известным создателям концепций.

Художники представили Huawei Mate 50 в компактном форм-факторе и размером в том же диапазоне, что и Xiaomi 12 и iPhone 12. Таким образом, размер экрана на рендерах составляет от 6,28 до 6,38 дюйма. Он также отказывается от выреза в форме таблетки, который есть на Mate 40 Pro, и вместо этого придерживается более современного выреза для селфи-камеры.

Большую часть задней панели занимает огромный круглый модуль камеры, который создатели концепта представляют с основной камерой, широкоугольной камерой и объективом перископа с 5-кратным оптическим зумом.

Задняя панель будет иметь глянцевую текстуру с полосатым рисунком для придания дополнительного характера. Конечно, концепты неофициальные, предназначены только для художественных целей и розничная версия Mate 50, скорее всего будет выглядеть совсем иначе. Тем не менее, они дают нам представление о том, чего можно ожидать.
Комментарии и отзывы Huawei Mate 50
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