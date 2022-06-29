Huawei Mate 50 засветился в онлайн-магазине

Информация о еще не представленном официально смартфоне Huawei Mate 50 обнаружилась на сайте одного из онлайн-магазинов. Сообщается о наличии топовой восьмиядерной платформы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (ранее в слухах всплывала фирменная Kirin 9000s), поддержки сотовых сетей пятого поколения (видимо, реализовано посредством чехла), 8 ГБ оперативной памяти, 128 или 256 ГБ флеш-памяти, тройной основной камеры, подэкранного дактилоскопического сенсора, а также 6,3-дюймового AMOLED-дисплея производства BOE с разрешением 2800:1225 пикселей и частотой обновления изображения 120 Гц. Ориентировочная цена флагмана пока не приводится.