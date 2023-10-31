Huawei Mate 60 Pro Premium Edition вышел в Китае

На крупных китайских площадках стартовали продажи смартфона Huawei Mate 60 Pro Premium Edition, который является комплектом из самого устройства и наушников FreeBuds 5. Новинка оценена в 1080 и 1215 долларов за версии на 12/512 ГБ и 12/1 ТБ флеш-памяти соответственно. Отдельно смартфон и наушники будут стоить дороже.

Напомним, что Huawei Mate 60 Pro оснащается 6,82-дюймовым OLED-LTPO-дисплеем с разрешением Full HD+, адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц и ШИМ 1440 Гц, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп, 12 Мп (сверхширик) и 48 Мп (телеобъектив с 3,5-кратным оптическим зумом), аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной, беспроводной и обратной беспроводной зарядок на 88 Вт, 50 Вт и 20 Вт соответственно, поддержкой звонков по спутниковой связи и фирменной однокристальной системой Kirin 9000s.