Huawei Mate 60 Pro Premium Edition вышел в Китае

На крупных китайских площадках стартовали продажи смартфона Huawei Mate 60 Pro Premium Edition, который является комплектом из самого устройства и наушников FreeBuds 5. Новинка оценена в 1080 и 1215 долларов за версии на 12/512 ГБ и 12/1 ТБ флеш-памяти соответственно. Отдельно смартфон и наушники будут стоить дороже.

Напомним, что Huawei Mate 60 Pro оснащается 6,82-дюймовым OLED-LTPO-дисплеем с разрешением Full HD+, адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц и ШИМ 1440 Гц, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп, 12 Мп (сверхширик) и 48 Мп (телеобъектив с 3,5-кратным оптическим зумом), аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной, беспроводной и обратной беспроводной зарядок на 88 Вт, 50 Вт и 20 Вт соответственно, поддержкой звонков по спутниковой связи и фирменной однокристальной системой Kirin 9000s.
Бюджетный смартфон Redmi 13C готов к релизу…
В базе данных IMEI обнаружился смартфон Redmi 13C, который фигурирует под модельными наименованиями 23124…
Honor X9b получил изогнутый экран …
Компания Honor пополнила ассортимент смартфонов моделью X9b, которая унаследовал дизайн от Huawei Mate 60…
iPhone 15 Pro Max получил крошечные рамки вокруг экрана…
Известный инсайдер Ice Universe поделился фотографиями смартфона iPhone 15 Pro Max, который был представл…
Apple откажется от чехлов из кожи для iPhone 15…
Менее чем через две недели компания Apple анонсирует iPhone 15 и iPhone 15 Pro с широким спектром изменен…
Red Magic 9 засветился в бенчмарке …
Авторитетный информатор Digital Chat Station сообщает, что в базе данных популярного бенчмарка Geekbench …
Xiaomi 14 Pro получит титановый корпус …
Авторитетный информатор Ice Universe поделился подробностями о смартфоне Xiaomi 14 Pro, релиз которого ож…
Motorola Edge 40 Neo представят 14 сентября …
Компания Motorola объявила, что официальная презентация смартфона Edge 40 Neo состоится уже 14 сентября. …
Qualcomm уже тестирует процессор Snapdragon 8 Gen 4…
Новый мобильный процессор Snapdragon 8 Gen 4, по информации инсайдеров, станет первым процессором от комп…
Обзор Philips Xenium E2602. Кнопочная раскладушкаОбзор Philips Xenium E2602. Кнопочная раскладушка
Обзор realme 11 Pro 8/256. Среднебюджетник с зарядкой на 67 ВтОбзор realme 11 Pro 8/256. Среднебюджетник с зарядкой на 67 Вт
Обзор realme 9 5G. Доступный смартфон с экраном на 120 ГцОбзор realme 9 5G. Доступный смартфон с экраном на 120 Гц
По-настоящему игровой смартфон с экраном на 120 Гц. Обзор Infinix GT 10 Pro 8/256По-настоящему игровой смартфон с экраном на 120 Гц. Обзор Infinix GT 10 Pro 8/256
Недорогой смартфон для повседневного использования. Обзор vivo Y27Недорогой смартфон для повседневного использования. Обзор vivo Y27
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor