Huawei Mate 60 Pro получил 5G-модем собственного производства

Сегодня зарубежные журналисты сообщили, что процессор Kirin 9000S, установленный в смартфоне Mate 60 Pro, доказывает тот факт, что Huawei совместно с компанией SMIC может поддерживать массовое производство мобильных процессоров даже без помощи американских фирм и других организаций, которым было запрещено сотрудничество с двумя китайскими гигантами ещё в 2019 году. Дело в том, что процессор Kirin 9000S получил вполне передовой 5G-модем и различные радиочастотные технологии, которые позволяют компании Huawei конкурировать с лучшими процессорами на рынке. Ранее китайская компания могла использовать только базовые чипы с модемами 4G от Qualcomm в своих премиальных смартфонах, поскольку ей было запрещено приобретать любые компоненты для 5G-модемов, но, видимо, ситуация изменилась.

Компания каким-то образом преодолела препятствия на рынке закупки компонентов и смогла создать собственный 5G-модем, что на самом деле является очень сложной задачей, особенно в ситуации, которая существенно ограничивает возможности Huawei. Учитывая, что Apple вложила миллиарды долларов в создание собственного базового модема, включая приобретение бизнеса по 5G-модемам у Intel, и всё равно столкнулась с множеством проблем в разработке, в итоге вовсе отказавшись от затеи создавать 5G-модем, это доказывает, что Huawei с парнёрами смогла совершить действительно феноменальный продукт. Остаётся лишь надеяться, что он будет правильно работать.
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