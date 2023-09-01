Huawei Mate 60 Pro+ получит продвинутую камеру

Профильное издание Mydrivers поделилось подробностями о флагманском смартфоне Huawei Mate 60 Pro+, который может быть представлен в ближайшее время. Предполагается, что новинка унаследует большинство характеристик у Huawei Mate 60 Pro, но один параметр точно изменится. Речь идет об основной камере.

Напомним, что Mate 60 Pro оснащается 6,82-дюймовым OLED-LTPO-дисплеем с разрешением Full HD+, адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц и ШИМ 1440 Гц, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп, 12 Мп (сверхширик) и 48 Мп (телеобъектив с 3,5-кратным оптическим зумом), аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной, беспроводной и обратной беспроводной зарядок на 88 Вт, 50 Вт и 20 Вт соответственно, поддержкой звонков по спутниковой связи и фирменной однокристальной системой Kirin 9000s.