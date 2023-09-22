Huawei Mate 60 Pro вышел в самой доступной версии

Компания Huawei выпустила в китайскую продажу самую дешевую версию флагманского смартфона Mate 60 Pro, которая имеет 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти. Её цена составляет 890 долларов. Ранее аппарат был доступен в варианте с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ или 1 ТБ флеш-памяти.

Напомним, что смартфон также характеризуется 6,82-дюймовым OLED-LTPO-экраном с разрешением Full HD+, адаптивной кадровой частотой от 1 до 120 Гц и ШИМ 1440 Гц, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп, 12 Мп (сверхширик) и 48 Мп (телеобъектив с 3,5-кратным оптическим зумом), батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 88-Вт проводной, 50-Вт беспроводной и 20-Вт обратной беспроводной зарядок соответственно, слотом для карт памяти NM, разъемом USB 3.1 Gen 1, поддержкой Wi-Fi 5/Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 и звонков по спутниковой связи, а также предустановленной ОС HarmonyOS 4.0.