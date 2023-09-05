Huawei Mate 60 Pro вызвал ажиотаж в Китае

Отсутствие полноценной презентации и большой рекламной кампании не помешало новому флагману Huawei Mate 60 Pro стать бестселлером на домашнем китайском рынке. Согласно первым отчетам, за несколько дней со старта продаж новинка разошлась в количестве 800 тысяч штук. Очевидно, что планка в миллион проданных смартфонов будет преодолена в ближайшие дни.

Напомним, что Mate 60 Pro характеризуется 12 ГБ оперативной памяти, 6,82-дюймовым OLED-LTPO-экраном с разрешением Full HD+, адаптивной кадровой частотой от 1 до 120 Гц и ШИМ 1440 Гц, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп, 12 Мп (сверхширик) и 48 Мп (телеобъектив с 3,5-кратным оптическим зумом), батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 88-Вт проводной, 50-Вт беспроводной и 20-Вт обратной беспроводной зарядок соответственно, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ, слотом для карт памяти NM, разъемом USB 3.1 Gen 1, поддержкой Wi-Fi 5/Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 и звонков по спутниковой связи, а также предустановленной ОС HarmonyOS 4.0.
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