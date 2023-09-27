Huawei Mate 60 RS Ultimate Design собрал 1,8 млн заказов

Китайские источники сообщают, что компания Huawei собрала 1,8 миллиона заказов на премиальный смартфон Mate 60 RS Ultimate Design. Здесь стоит заметить, что новинка была представлена всего пару дней назад, а её цена составляет 1640 долларов за базовый вариант. Судя по всему, перед нами все-таки количество предзаказов, а не покупок, но цифра все равно впечатляет.

Напомним, что смартфон оснащается 6,82-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2720:1260 точек, адаптивной частотой обновления от 1 Гц до 120 Гц и ШИМ-затемнением 1440 Гц, керамическим корпусом с алюминиевой рамкой, тройной тыльной камерой на 48 Мп (OIS), 40 Мп (сверхширик), 48 Мп (OIS и 3,5-кратный оптический зум), фронтальной камерой на 13 Мп и 3D-модулем для распознавания лиц, фирменным процессором Kirin 9000s, аккумулятором на 5000 мАч, поддержкой проводной, беспроводной и обратной беспроводной зарядок мощностью 88 Вт, 50 Вт и 20 Вт соответственно, а также спутниковых звонков и сообщений.
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