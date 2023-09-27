Huawei Mate 60 RS Ultimate Design собрал 1,8 млн заказов

Напомним, что смартфон оснащается 6,82-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2720:1260 точек, адаптивной частотой обновления от 1 Гц до 120 Гц и ШИМ-затемнением 1440 Гц, керамическим корпусом с алюминиевой рамкой, тройной тыльной камерой на 48 Мп (OIS), 40 Мп (сверхширик), 48 Мп (OIS и 3,5-кратный оптический зум), фронтальной камерой на 13 Мп и 3D-модулем для распознавания лиц, фирменным процессором Kirin 9000s, аккумулятором на 5000 мАч, поддержкой проводной, беспроводной и обратной беспроводной зарядок мощностью 88 Вт, 50 Вт и 20 Вт соответственно, а также спутниковых звонков и сообщений.