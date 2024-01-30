Huawei Mate 60 бьет рекорды продаж в Китае

В прошлом году мы писали о том, что флагманские смартфоны Huawei Mate 60 вызвали ажиотаж на родном для производителя китайском рынке. Сегодня стало известно, что за пять месяцев продаж было реализовано более 30 млн смартфонов. Это делает Huawei Mate 60 самым успешным поколением в семействе Mate. Для сравнения, Mate 40 за все время было распродано 32,3 млн штук. Очевидно, что новое поколения совсем скоро побьет эти показатели.

Напомним, что базовая модель Huawei Mate 60 оснащается поддержкой двусторонней спутниковой SMS-связи Beidou, 6,69-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2688:1216 точек, частотой обновления 120 Гц, 10-битной глубиной цвета и затемнением ШИМ с частотой 1440 Гц, ОЗУ LPDDR5, флеш-памятью UFS 3.1, ОС Harmony OS 4.0 « из коробки», селфи-камерой на 13 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (OIS), 12 Мп (сверхширик) и 12 Мп (5-кратный оптический зум), аккумулятором на 4750 мАч, поддержкой проводной, беспроводной и обратной беспроводной зарядок мощностью 66 Вт, 50 Вт и 7,5 Вт соответственно, защитой от воды (IP68) и защитным стеклом Kunlun второго поколения на тыльной панели.