Huawei Mate 60 получил 50-Мп камеру

Вслед за топовым Mate 60 Pro 5G компания Huawei представила смартфон Mate 60, который появится в китайской продаже 10 сентября по цене в 750, 820 и 960 долларов за версии на 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ флеш-памяти соответственно.

Новинку оснастили 6,69-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2688:1216 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, 10-битной глубиной цвета и затемнением ШИМ с частотой 1440 Гц, 12 ГБ ОЗУ LPDDR5, флеш-памятью UFS 3.1, предустановленной ОС Harmony OS 4.0, фронтальной камерой на 13 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (оптическая стабилизация), 12 Мп (сверхширик) и 12 Мп (5-кратный оптический зум), батареей ёмкостью 4750 мАч, поддержкой 66-Вт проводной, 50-Вт беспроводной и 7,5-Вт обратной беспроводной зарядок, защитой от воды в соответствии со степенью IP68, габаритами 161,4:76:7,95 мм, массой 209 граммов, защитным стеклом Kunlun второго поколения на задней панели и двусторонней поддержкой SMS через спутниковую связь Beidou.
Tecno Camon 20 оценен в 15 тысяч рублей …
Компания Tecno дала старт российским продажам смартфонов Camon 20, Camon 20 Pro и Camon 20 Pro 5G, которы…
Регулятор раскрыл параметры Tecno Phantom V Flip …
В базе данных регулятора FCC появились сведения о складном смартфоне Tecno Phantom V Flip, который еще не…
Huawei Mate 60 получил 50-Мп камеру …
Вслед за топовым Mate 60 Pro 5G компания Huawei представила смартфон Mate 60, который появится в китайско…
Realme GT Neo5 Pro получит улучшенную камеру …
Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне Realme GT Neo5 Pro, рели…
Realme 11 4G с 67-Вт зарядкой оценен в 312 долларов …
Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью Realme 11 4G, которая оценена во Вьетнаме в 312 …
Redmi K70 получит металлическую рамку …
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о смартфонах линейки Redmi K70, выход …
Vivo V29 Lite 5G получил 120-Гц AMOLED-…
Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Vivo V29 Lite 5G, которая будет стоить в Европе 36…
Tecno Pova Neo 3 появился в российской продаже…
Компания Tecno дала старт российским продажам смартфона Tecno Pova Neo 3, который оценен в 12 и 14 тысяч …
Обзор Tecno Phantom X2. Высокая производительность, четкие снимки и AMOLED 120 ГцОбзор Tecno Phantom X2. Высокая производительность, четкие снимки и AMOLED 120 Гц
Обзор HUAWEI Mate Xs 2. Надежный смартфон с гибким экраномОбзор HUAWEI Mate Xs 2. Надежный смартфон с гибким экраном
На что способна камера Huawei Mate 50 Pro в городских условияхНа что способна камера Huawei Mate 50 Pro в городских условиях
Обзор HUAWEI Nova 10 8/128. Аномально тонкий среднебюджетник Обзор HUAWEI Nova 10 8/128. Аномально тонкий среднебюджетник
Обзор TECNO CAMON 19 Pro. Лучший выбор смартфона до 20 тысяч рублейОбзор TECNO CAMON 19 Pro. Лучший выбор смартфона до 20 тысяч рублей
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor