Huawei Mate 60 получил 50-Мп камеру

Вслед за топовым Mate 60 Pro 5G компания Huawei представила смартфон Mate 60, который появится в китайской продаже 10 сентября по цене в 750, 820 и 960 долларов за версии на 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ флеш-памяти соответственно.

Новинку оснастили 6,69-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2688:1216 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, 10-битной глубиной цвета и затемнением ШИМ с частотой 1440 Гц, 12 ГБ ОЗУ LPDDR5, флеш-памятью UFS 3.1, предустановленной ОС Harmony OS 4.0, фронтальной камерой на 13 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (оптическая стабилизация), 12 Мп (сверхширик) и 12 Мп (5-кратный оптический зум), батареей ёмкостью 4750 мАч, поддержкой 66-Вт проводной, 50-Вт беспроводной и 7,5-Вт обратной беспроводной зарядок, защитой от воды в соответствии со степенью IP68, габаритами 161,4:76:7,95 мм, массой 209 граммов, защитным стеклом Kunlun второго поколения на задней панели и двусторонней поддержкой SMS через спутниковую связь Beidou.