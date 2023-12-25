Huawei Mate 60 уступил лидерство iPhone на рынке Китая

Данные, опубликованные исследовательской компанией Counterpoint Research, показывают, что iPhone 15 Pro Max занимает 5-процентную долю рынка в Китае и является самой продаваемой моделью в регионе. При этом флагманская модель Mate 60 Pro, лучшее решение компании Huawei на текущий момент, заняла второе место с долей рынка в 4 процента. Базовый iPhone 15 Pro занял такую же долю рынка, как Mate 60 Pro, но занял третье место, так как это более старое устройство, хотя на деле продажи у него вполне приличные. iPhone 15 Pro Max привлёк внимание потребителей благодаря своему эксклюзивному 5-кратному телеобъективу, титановой рамке и улучшенным характеристикам процессора и ОЗУ. Mate 60 Pro продемонстрировал ещё более привлекательную камеру, но пользователи просто привыкли доверять технике компании Apple.