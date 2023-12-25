Huawei Mate 60 уступил лидерство iPhone на рынке Китая

Возвращение компании Huawei на рынок смартфонов не осталось без внимания, поскольку флагманская серия смартфонов Mate 60 и новый процессор Kirin 9000S вызвали настоящую бурю и сформировали крайне высокий уровень продаж новой продукции в Китае, принеся компании огромную популярность. На текущий момент инсайдеры сообщают, что компании удалось добиться роста продаж на 90 процентов в октябре текущего года. Однако восстановление Huawei может оказаться не таким феноменальным, как многие думали, потому что последние данные показывают, что компания Apple продаёт в Китае сразу три смартфона, которые входят в топ-5 по популярности в стране и вытесняют Huawei с рынка.

Данные, опубликованные исследовательской компанией Counterpoint Research, показывают, что iPhone 15 Pro Max занимает 5-процентную долю рынка в Китае и является самой продаваемой моделью в регионе. При этом флагманская модель Mate 60 Pro, лучшее решение компании Huawei на текущий момент, заняла второе место с долей рынка в 4 процента. Базовый iPhone 15 Pro занял такую же долю рынка, как Mate 60 Pro, но занял третье место, так как это более старое устройство, хотя на деле продажи у него вполне приличные. iPhone 15 Pro Max привлёк внимание потребителей благодаря своему эксклюзивному 5-кратному телеобъективу, титановой рамке и улучшенным характеристикам процессора и ОЗУ. Mate 60 Pro продемонстрировал ещё более привлекательную камеру, но пользователи просто привыкли доверять технике компании Apple.
Сравнение фотовозможностей Xiaomi 14 и iPhone 15 Pro Max …
Руководитель компании Xiaomi Лей Цзунь поделился сравнительными фотографиями, сделанными на флагманские с…
IQOO Neo 9 представят 27 декабря …
В сети появился баннер, раскрывающий дату выхода смартфонов серии IQOO Neo 9. Итак, презентация состоится…
Представлен флагман Xiaomi 14 по цене от 545 долларов…
Компания Xiaomi официально представила один из самых ожидаемых флагманских смартфонов года Xiaomi 14, кот…
В сети появились первые рендеры ASUS ROG Phone 8…
Сегодня появилось официальное подтверждение о запуске геймерского смартфона ROG Phone 8, который должен в…
Apple создаёт собственный Wi-Fi-модем…
У компании Apple есть огромное желание заполучить контроль над чипами для широкого спектра своих продукто…
Redmagic 9 Pro вышел на мировой рынок…
У нас есть отличные новости — смартфон Redmagic 9 Pro официально выходит на мировой рынок, что на самом д…
ASUS ROG Phone 8 Ultimate готовится к релизу в 2024 году…
Сегодня на просторах интернета появилась информация о новом игровом смартфоне ASUS ROG Phone 8 Ultimate, …
Опубликовано новое фото с камеры смартфона Nubia Z60 Ultra…
Руководитель компании ZTE Ни Фей опубликовал новую фотографию, сделанную на основную камеру смартфона Nub…
Обзор TECNO SPARK Go 2023. Лучший выбор смартфона до 10 тысяч рублей в 2023?Обзор TECNO SPARK Go 2023. Лучший выбор смартфона до 10 тысяч рублей в 2023?
Смартфон с подсветкой Аура и AMOLED 120 Гц. Обзор vivo V29eСмартфон с подсветкой Аура и AMOLED 120 Гц. Обзор vivo V29e
Обзор vivo 27. Смартфон с 50 Мп портретной камеройОбзор vivo 27. Смартфон с 50 Мп портретной камерой
Недорогой смартфон для повседневного использования. Обзор vivo Y27Недорогой смартфон для повседневного использования. Обзор vivo Y27
Обзор realme 11 Pro 8/256. Среднебюджетник с зарядкой на 67 ВтОбзор realme 11 Pro 8/256. Среднебюджетник с зарядкой на 67 Вт

МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor