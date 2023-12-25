Huawei Mate 60 уступил лидерство iPhone на рынке Китая

Возвращение компании Huawei на рынок смартфонов не осталось без внимания, поскольку флагманская серия смартфонов Mate 60 и новый процессор Kirin 9000S вызвали настоящую бурю и сформировали крайне высокий уровень продаж новой продукции в Китае, принеся компании огромную популярность. На текущий момент инсайдеры сообщают, что компании удалось добиться роста продаж на 90 процентов в октябре текущего года. Однако восстановление Huawei может оказаться не таким феноменальным, как многие думали, потому что последние данные показывают, что компания Apple продаёт в Китае сразу три смартфона, которые входят в топ-5 по популярности в стране и вытесняют Huawei с рынка.

Данные, опубликованные исследовательской компанией Counterpoint Research, показывают, что iPhone 15 Pro Max занимает 5-процентную долю рынка в Китае и является самой продаваемой моделью в регионе. При этом флагманская модель Mate 60 Pro, лучшее решение компании Huawei на текущий момент, заняла второе место с долей рынка в 4 процента. Базовый iPhone 15 Pro занял такую же долю рынка, как Mate 60 Pro, но занял третье место, так как это более старое устройство, хотя на деле продажи у него вполне приличные. iPhone 15 Pro Max привлёк внимание потребителей благодаря своему эксклюзивному 5-кратному телеобъективу, титановой рамке и улучшенным характеристикам процессора и ОЗУ. Mate 60 Pro продемонстрировал ещё более привлекательную камеру, но пользователи просто привыкли доверять технике компании Apple.