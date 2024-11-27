Huawei Mate 70 Pro+ оценен в 1175 долларов

Вчера компания Huawei представила не только базовые флагманские смартфоны Mate 70 и Mate 70 Pro, но и старшую модель Mate 70 Pro+. Новинка получила тыльную панель из переплетённых золотых нитей и нейлона, рамку корпуса из титанового сплава, защиту от пыли и влаги в соответствии со степенью IP69, 6,9-дюймовый LTPO OLED-экран с разрешением 2832:1316 точек, частотой обновления до 120 Гц и максимальной яркостью 2500 кд/м², 13-Мп селфи-камеру с 3D-сканером лица, однокристальную систему Kirin 9100, 16 ГБ ОЗУ, тройную основную камеру с модулями на 50 Мп (RYYB-датчик, 24-мм объектив с переменной диафрагмой f/1,4–f/4,0), 40 Мп (RYYB-матрица и 13-мм оптика) и 48 Мп (RYYB-сенсор и 92,5-мм объектив), батарею ёмкостью 5700 мАч и предустановленную ОС HarmonyOS 4.3. Смартфон оценен на китайском рынке в 1175 и 1310 долларов за варианты с 512 ГБ и 1 ТБ флеш-памяти соответственно.

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