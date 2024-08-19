Huawei Mate 70 показали на первых снимках

По информации западных инсайдеров, компания Huawei планирует выпустить новую серию смартфонов Mate 70 немного позже в этом году, что для многих является хорошей новостью, так как производитель явно работает над развитием в сегменте смартфонов и вкладывает в это колоссальные средства. Более того, сегодня в сети появился первый предполагаемый снимок нескольких устройств из данной линейки, хотя качество изображений оставляет желать лучшего, безусловно, но это хоть какой-то первый взгляд на ситуацию в целом. Например, как и в прошлом году, компания Huawei представит четыре устройства в серии Mate 70 — Mate 70, Mate 70 Pro, Mate 70 Pro+ и Mate 70 RS Ultimate.

С точки зрения дизайна видно, что серия Mate 70 сохранит большой круглый блок камер, как у предыдущего поколения смартфонов, однако расположение сенсоров будет изменено. А модель Mate 70 Ultimate получит восьмиугольный блок камер и более угловатый дизайн по сравнению с остальными устройствами серии, чтобы выделяться не только за счёт своей высокой стоимости. Специалисты считают, что Mate 70 будет стоить от 5999 юаней, то есть около 840 долларов за версию с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, что соответствует цене прошлогоднего Mate 60. Mate 70 Pro, по слухам, будет стоить от 6999 юаней, а это около 980 долларов за такую же конфигурацию с 12/256 ГБ, что, опять же, полностью соответствует цене Mate 60 Pro на момент релиза этого смартфона. Mate 70 Pro+ будет стартовать с 8999 юаней, то есть его цена составит 1260 джолларов за версию с 16/256 ГБ памяти, а Mate 70 Ultimate обойдётся в 10999 юаней — примерно 1540 долларов за версию с 16/512 ГБ памяти.