Huawei Mate 70 получит 5-кратный перископ

Известный информатор Digital Chat Station поделился подробностями флагманском смартфоне Huawei Mate 70, официальный релиз которого ожидается в текущем месяце. Итак, аппарат оснастят фирменной операционной системой HarmonyOS NEXT, 6,69-дюймовым плоским дисплеем с разрешением 1.5K, 6-нанометровой однокристальной системой Kirin 9100, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор оптического формата 1/1,5 дюйма от SmartSens и оптика с переменной диафрагмой), 12-Мп (перископ с 5-кратным оптическим приближением) и 12 Мп (сверхширик), поддержкой беспроводной зарядки, полноценной защитой от воды и пыли, а также дактилоскопическим сенсором в клавише питания. Наличие 3D-сканера лица пока не подтверждается.