Huawei Mate 70 получит ёмкий аккумулятор

В сети появились подробности о флагманских смартфонах Huawei Mate 70, которые еще не были представлены официально. Утверждается, что все модели линейки оснастят дисплеями с разрешением 1,5K+ и батареями с ёмкостью минимум 5000 мАч. Старшие модели смогут похвастаться ультразвуковыми сканерами отпечатков пальцев и одинаково узкими рамками вокруг экрана. Источник предполагает, что релиз Mate 70 может состояться в ноябре к релизу 5-нанометровой однокристальной системы Huawei Kirin.

Напомним, предыдущее поколение в лице Huawei Mate 60 характеризуется поддержкой двусторонней спутниковой SMS-связи Beidou, 6,69-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2688:1216 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, фронтальной камерой на 13 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (OIS), 12 Мп (сверхширик) и 12 Мп (5-кратный оптический зум), аккумулятором ёмкостью 4750 мАч, поддержкой проводной, беспроводной и обратной беспроводной зарядок мощностью 66 Вт, 50 Вт и 7,5 Вт соответственно, а также защитой от воды (степень IP68).