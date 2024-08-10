Huawei Mate 70 получит ёмкий аккумулятор

Напомним, предыдущее поколение в лице Huawei Mate 60 характеризуется поддержкой двусторонней спутниковой SMS-связи Beidou, 6,69-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2688:1216 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, фронтальной камерой на 13 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (OIS), 12 Мп (сверхширик) и 12 Мп (5-кратный оптический зум), аккумулятором ёмкостью 4750 мАч, поддержкой проводной, беспроводной и обратной беспроводной зарядок мощностью 66 Вт, 50 Вт и 7,5 Вт соответственно, а также защитой от воды (степень IP68).