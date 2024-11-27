Huawei Mate 70 работает на процессоре Kirin 9020

Буквально вчера компания Huawei официально анонсировала новую серию смартфонов Mate 70, но стоит отметить, что производитель ничего не рассказал о характеристиках мобильного процессора, который установлен в этих смартфонах. Ранее предполагалось, что в новых моделях будет установлен Kirin 9100 с ядрами ARM Cortex, однако эти данные, похоже, не подтвердились. Слитая фотография одного из устройств из серии Mate 70 подтверждает, что мобильный процессор в новых флагманах называется Kirin 9020, что логично для преемника Kirin 9010. И согласно данным приложения для анализа аппаратного обеспечения, новый процессор имеет 12 ядер, разделённых на три кластера — два высокопроизводительных ядра с частотой до 2,5 ГГц в первом, шесть базовых ядер с частотой до 2,1 ГГц во втором и четыре энергоэффективных ядра с частотой до 1,6 ГГц в третьем.

Это подтверждает слух о том, что компания Huawei использует собственные процессорные ядра HiSilicon Taishan для двух старших кластеров ядер вместо того, чтобы использовать наработки от ARM. Однако четыре энергоэффективных ядра в третьем кластере всё же представлены ядрами Cortex-A510, то есть зависимость от ARM пока что остаётся. При этом новый графический процессор в Kirin 9020 тоже разработала компания Huawei и он называется Maleoon 920. Пока что, правда, оценить возможности нового мобильного процессора тяжело, но будем надеяться, что устройства имеют приличную производительность и могут конкурировать на рынке.