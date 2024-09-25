Huawei Mate 70 уже запущен в производство

Источники среди поставщиков комплектующих сообщают, что они уже начали отгрузку комплектующих для флагманских смартфонов серии Huawei Mate 70. Это подтверждает предыдущие сведения о том, что презентация Huawei Mate 70 состоится в ноябре этого года. Предполагается, что в серию войдут модели Mate 70, Mate 70 Pro, Mate 70 Pro+ и Mate 70 Extraordinary Master. Базовой модели приписывают наличие немного изогнутого дисплея с разрешением 1,5K и тремя вырезами для камеры и датчиков, поддержки 3D-распознавания лиц и предустановленной операционной системы HarmonyOS Next без от кода и приложений Android. По данным инсайдеров, новинки получат новую фирменную платформу Kirin, которая сможет похвастаться улучшенной энергоэффективностью.