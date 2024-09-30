Huawei Mate 70 впервые показали на слитом снимке

Если верить информации западных инсайдеров, смартфон Huawei Mate 70 приближается к своему официальному анонсу, что неудивительно, учитывая, что предыдущий флагман компания выпустила достаточно давно и пора бы обновить свой арсенал. И, что ещё более интересно, новое устройство уже заметили на «природе» — кто-то из сотрудников компании, видимо, взял устройство на прогулку, где его сфотографировали и выложили в сеть. И если это изображение не фейк, а мы в этом сильно сомневаемся, грядущий Mate 70 может получить значительное улучшение с пятью датчиками изображения на тыльной панели. Однако следует отметить, что два из них могут быть датчиками глубины и лазерной автофокусировки, что означает, что они не обязательно относятся к основной камере.

Основная же система получила главную камеру, телеобъектив и сверхширокоугольную камеру. При этом все пять сенсоров аккуратно расположены на круглой площадке, что может указывать на использование некоторых элементов дизайна от Mate 60 RS Ultimate. К сожалению, остальная часть корпуса устройства скрыта под чёрным чехлом, и, поскольку изображение довольно размытое, сложно рассмотреть остальные детали внешнего вида нового смартфона. Но, в любом случае, в сравнении с базовым Mate 60 новый Mate 70 выглядит совсем иначе, что является отличным признаком для Huawei, ведь часто именно кардинальные изменения дизайна становятся стимулом для обновления смартфона среди потенциальных покупателей.
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