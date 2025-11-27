Huawei Mate 80 получил сразу два процессора

Вчера компания Huawei официально представила линейку смартфонов Mate 80 вместе со складной моделью Mate X7, и все пять устройств получили новые процессоры из семейства Kirin 9030. Собственно, производитель действительно применил два варианта системы на чипе — базовый Kirin 9030, установленный в Mate 80 и некоторых версиях Mate 80 Pro, и продвинутый Kirin 9030 Pro, предназначенный для Mate 80 Pro (16/512 ГБ), Mate 80 Pro Max, Mate 80 RS Ultimate и Mate X7. Хотя компания не раскрыла полный набор характеристик новых процессоров, пользователи Weibo уже опубликовали скриншоты с Mate 80, показывающие различия в аппаратной части между двумя версиями. Kirin 9030 Pro использует архитектуру центрального процессора с 9 ядрами и 14 потоками.

Согласно данным со скриншотов, топовые ядра работают на частоте 2,75 ГГц, производительные — на 2,27 ГГц, а энергоэффективные — на 1,72 ГГц. Kirin 9030 тоже оснащён 9 ядрами, но только 12 потоками. Частоты такие же, как у версии Pro, и оба процессора используют одинаковые ядра ARMv8 и графику Maleoon 935. По слухам, линейка Kirin 9030 создана по техпроцессу SMIC N+3 (6 нм), тому же, что применялся в Kirin 9100 для серии Mate 70, но на данный момент не совсем понятно, как это скажется на общей производительности системы и на возможностях смартфонов. Вероятно, чипы стали более энергоэффективными, но первые тесты в бенчмарках указывают на то, что мощность у них не очень высокая — как минимум на фоне современных конкурентов.