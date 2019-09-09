Huawei Mate X в двух комплектациях

Китайская компания Huawei официально рассказала о том, что их новый смартфон Huawei Mate X будет продаваться в двух версиях с новыми процессорами. Видимо, они будут отличаться друг от друга своей производительностью или функциями, ведь нет смысла выпускать два совершенно идентичных смартфона. Также производитель заявил, что будет запускать смартфон в продажу лишь в ноябре этого года, Стоимость новинки тоже пока что никто не называет, но, вероятно, это будет достаточно дорогое удовольствие, так как это первый смартфон на рынке с данным механизмом, который действительно попал в продажу. Другим производителям это так и не удалось, так что доступным устройство точно не будет. Вопрос только в цене для нашего рынка, которая всегда еще выше.